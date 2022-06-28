تركيا تعطي الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلدا الى حلف الناتو

أمريكا تعلن انها لم تقدم تنازلات لتركيا والرئاسة التركية تعلن ان اردوغان حصل على "تعاون كامل" من البلدين

اعلنت تركيا في أعقاب موافقتها على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، بأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حصل على "تعاون كامل" من البلدين ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم، وذلك بحسب أعلنت الرئاسة التركية في بيان مساء الثلاثاء.

وقد وافقت تركيا على انضمام هاتين الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث ساعات الثلاثاء في مدريد، على هامش قمة الحلف.

وقالت الرئاسة التركية في بيان "تركيا حصلت على ما تريده".وأوضح البيان أن البلدين المرشحين تعهدا التزام "التعاون التام مع تركيا في مكافحة" حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وكذلك ضد الحركات التابعة له.

وفي اعقاب ذلك سيوجّه قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) دعوة إلى فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف الأربعاء بعد توقيع تركيا على مذكرة التفاهم.

وأعلن الأمين للحلف بنس ستولتنبرغ الثلاثاء بعد محادثات في مدريد "يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو. وقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم تستجيب لمخاوف تركيا بشأن صادرات السلاح ومكافحة الإرهاب".

وأكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها لم تقدم أي تنازلات لتركيا لضمان اعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في مستهل قمة الناتو في مدريد. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحافيين "لم يحصل طلب من الجانب التركي للأميركيين لتقديم تنازل معين". وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن قرار تركيا "يوفر دفعا قويا" لوحدة الناتو.