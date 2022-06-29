تقرير:إسرائيل تعتزم مطالبة الرئيس الأمريكي بالموافقة على تزويد السعودية بأشعة ليزر للدفاع الجوي

الخطة ستشهد تسليم النظام Iron Beam ،إلى الإمارات و "من المحتمل أيضًا إلى المملكة العربية السعودية

أفادت تقارير إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن للموافقة على تسليم نظام دفاع جوي إسرائيلي يعمل بالليزر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت قناة 12 الإسرائيلية، إن الخطة ستشهد تسليم النظام Iron Beam ،إلى الإمارات و "من المحتمل أيضًا إلى المملكة العربية السعودية، وهو أحدث نظام دفاعي في إسرائيل ويعتبر الوسيلة الأقل تكلفة لإسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ".

وقال مراسل i24NEWS الأمريكي مايك واجنهايم، "هذا يبعث برسالة إلى طهران مفادها أن التحالف الإسرائيلي العربي جاد ومتنامي، وأن الإيرانيين سيضطرون إلى التفكير مرتين أو ربما ثلاث مرات قبل أن يتخذوا خطوتهم التالية".

وفي نفس السياق، أشارت إدارة الرئيس الأمريكي إلى اهتمامها بالتوسع في اتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والدول العربية في ظل الإدارة الأمريكية السابقة، ويُنظر إلى صفقة الشعاع الحديدي المحتملة على أنها خطوة في هذا الاتجاه.

وتم تصميم نظام دفاع جوي إسرائيلي يعمل بالليزر وتصنيعها بواسطة أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة Rafael Advanced Defense Systems وتم الكشف عنها في معرض سنغافورة الجوي في 11 فبراير/شباط 2014.