ايران تؤكد امكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في الدوحة

تابع: "سنرى في مفاوضات الدوحة إن كانت نيات وإرادة الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لاتفاق حقيقية"

أكدت إيران أن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة مؤكدة أنها لن تتجاوز "خطوطها الحمراء" مع انطلاق محادثات غير مباشرة في الدوحة تهدف إلى التوصل لتفاهم لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في المفاوضات مع الدول الكبرى في فيينا.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول إحياء الاتفاق النووي، خلال محادثات قطر غير المباشرة، متاح وفي متناول اليد لو تصرفت واشنطن بواقعية ونوايا جادة"، مضيفا أن "بلاده جادة في المفاوضات غير المباشرة في قطر، لكنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء"، وكالة الانباء الإيرانية "ارنا".

وتابع: "سنرى في مفاوضات الدوحة إن كانت نيات وإرادة الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لاتفاق حقيقية"، مبيناً أن "اللغة التي يبديها الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاهنا تتناقض مع الإجراءات العملية وهي استكمال لسياسة الرئيس السابق دونالد ترمب".

وأشار إلى أن إدارة بايدن أبلغت إيران بإرادتها الجدية للتوصل إلى اتفاق، لكنها تواصل في الوقت نفسه سياسة الضغوط القصوى، مؤكدا استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم وقوي في الدوحة.

وذكر أن طهران طلبت من واشنطن انتهاج مسار سياسي للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات عن بلاده.

إلا أنه استدرك قائلاً: "نسمع من بعض حلفاء الغرب مواقف غير بناءة، وهذا يعني أن الطرف المقابل ليس على المسار الصحيح".

وفي السياق أفاد عبد اللهيان بأن قطر عبرت لبلاده عن رغبتها في المساعدة في تسهيل المفاوضات النووية واستضافتها، معربا عن اعتقاده بأنه يمكن التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف إذا التزم الجميع بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وشدد على أن أي اتفاق في الدوحة ينبغي أن يضمن الحد الأقصى من المصالح الوطنية الإيرانية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الحكومة الإيرانية انطلاق المفاوضات بين كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات النووية علي باقري كني، مع منسق مفاوضات رفع العقوبات عن إيران إنريكي مورا في الدوحة.