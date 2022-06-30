"خيبة أمل" أميركية لعدم إحراز "أي تقدّم" في مفاوضات الدوحة مع طهران

"نشعر بخيبة أمل لأنّ إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتّحاد الأوروبي"

أبدت الولايات المتّحدة الأربعاء "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدّم" في المفاوضات غير المباشرة التي جرت بينها وبين إيران منذ الثلاثاء، في الدوحة، بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت" و"نشعر بخيبة أمل لأنّ إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتّحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتمّ إحراز أيّ تقدم".

وكان المنسق الأوروبي للمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، إنريكي مورا، قد أعلن،الأربعاء، فشل المحادثات غير المباشرة. وتعهد مورا بمواصلة العمل بإلحاح أكبر لإعادة الصفقة الرئيسية (الاتفاق النووي) إلى المسار الصحيح لمنع الانتشار النووي وتحقيق الاستقرار الإقليمي. بحسب العين الإخبارية.

وكانت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية التابعة للحرس الثوري، أفادت مساء الأربعاء، بانتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، دون الكشف عن تفاصيل وافية حول الموضوع الغارق بالضبابية.