اسرائيل تزود قبرص بمنظومات عسكرية لحماية واقية وتكتيكية

وزارة الأمن الاسرائيلية تزود وزارة الدفاع القبرصية بأنظمة حماية شخصية وأنظمة الحمل

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أنها ستزود نظيرتها القبرصية بأنظمة حماية شخصيّة واقية وتكتيكية طورتها شركة "شورش " ونظام حمل تكتيكي للجنود طورته شركة "ماروم دولفين". بحسب ما نشر موقع "اسرائيل ديفينس" باللغة العبرية.

وقال وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس: "أرحب بالاتفاق الذي يعيد تأكيد عمق علاقتنا مع صديقتنا قبرص. وسنواصل تعزيز العلاقات الأمنية والتعاون من أجل أمن البلدين والحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وتشمل الاتفاقيات بيع معدات الحماية الشخصية وأنظمة الحمل التكتيكية لاستخدام الحرس الوطني القبرصي. وستوفر الاتفاقيات أنظمة جنود متكاملة طورتها "سورس"، والتي تشمل معدات الحماية الشخصية، ومعدات الحمل، وتوزيع الوزن الديناميكي (DWD).

كما تم الاتفاق على توفير أنظمة الحمل المصممة خصيصا والتي تشمل حزام العمل TPP الذي طورته شركة "ماروم دولفين"، ويساعد نظام الحمل التكتيكي الفريد في توزيع الوزن ويسمح بالربط السريع والسهل لحقائب الظهر أو الأكياس الكبيرة.