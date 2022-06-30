وزير الخارجية الروسي لافروف: الغرب يحاول فرض ديكتاتوريته على الجميع

الوزير الروسي: "خيارنا واضح، نحن مع الاحترام غير المشروط للقانون الدولي".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الغرب يحاول فرض ديكتاتوريته على الجميع. جاء ذلك خلال محادثاته مع وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكيي. واضاف الوزير الروسي: "خيارنا واضح، نحن مع الاحترام غير المشروط للقانون الدولي".

وكان لافروف قد التقى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وناقش معه قضايا الأمن العالمي، حيث قال لافروف ان موسكو لا تتجنب الحوار مع الغرب، لكنها تعرف حدود التزامه، استنادا إلى سنوات من التجارب المحزنة والخداع المطلق من جانب هذه الدول.

وتابع لافروف: "الآن بدأت بعض الدول تدرك أنه من المستحيل بناء الأمن في أوروبا بدون روسيا وبيلاروس". وقال في المؤتمر الصحفي إنه اقترح على الدول الغربية "توخي الحذر". لأن القرار الروسي بغزو أوكرانيا منذ حوالي أربعة أشهر كان حافزًا للتغييرات في السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية للعديد من الدول الأوروبية، والتي غذت المشاعر المعادية لروسيا في القارة.