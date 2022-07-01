لبيد: العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لا تنتهي

شكر رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هنأه على توليه منصبه، وقال إن "العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لا تنفصم.

إنها تستند إلى أسس عميقة من القيم المشتركة ورؤية مشتركة للمستقبل. " وأضاف لابيد "أتطلع إلى الترحيب بالرئيس بايدن في إسرائيل وتعزيز التحالف الفريد بيننا".

وسيواجه رئيس الوزراء ، الذي تولى منصبه منتصف الليل ، سلسلة من المهام في الأشهر المقبلة ، بما في ذلك زيارة الرئيس الأمريكي وإجراءات التطبيع ضد السعودية والمحادثات النووية.كما وسيتعين على لابيد التعامل مع غلاء المعيشة وفي نفس الوقت الحفاظ على الهدوء في غزة، وإجراء محادثات لإعادة الأسرى.