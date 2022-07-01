الهدف من عملية الاغتيال الأخيرة للخلايا الإيرانية العاملة في البلاد كان القنصل الإسرائيلي السابق

أفادت وسائل إعلام تركية ، صباح اليوم (الجمعة)، بأن الهدف من عملية الاغتيال الأخيرة للخلايا الإيرانية العاملة في البلاد كان القنصل الإسرائيلي السابق في اسطنبول يوسي ليفي صفري. وجاء في التقرير أن السلطات المحلية أنقذت المسؤول الكبير ونقلته إلى إسرائيل، ووقعت الفصائل الإيرانية في مداهمة لعدد من المنازل وفندق في المدينة.

في منتصف الأسبوع ، أعلنت شعبة مكافحة الإرهاب في مقر الأمن القومي عودة مستوى تحذيرات السفر إلى اسطنبول وتركيا إلى المستوى 3، وهو تهديد معتدل. وذكر مجلس الأمن القومي أنه إذا حدث تطور جديد يشير إلى زيادة متجددة في مستوى التهديد، فسيتم النظر في زيادة متجددة في تحذير السفر.

كما ذكرنا، في إطار جهد إسرائيلي تركي مشترك من قبل قوى الأمن والمستويات السياسية، تم إحباط عدد من المنظمات الإيرانية لإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين في اسطنبول.

في غضون ذلك، تمكنت قوات الأمن التركية من تحديد واعتقال عدد من الخلايا الإرهابية الإيرانية التي تعمل تحت إشراف الحرس الثوري وتستخدم مدنيين أتراك، بغرض إلحاق الضرر بالمدنيين الإسرائيليين.