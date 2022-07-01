وأوضح ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر اجراءات الحظر أحادية الجانب بانها ظالمة وغير مشروعة

اعتبر الرئيس الإيرانيّ ابراهيم رئيسي اتهامات الغرب لإيران بالتزامن مع المفاوضات بانه يبين عدم التزامنهم بضرورات المفاوضات الجادة والحقيقية. بحسب ما نشرت وكالة الانباء الايرانية (ارنا).

وخلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء الخميس، اشار ئيسي الى التقارير العديدة والرسمية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اكدت بأن البرنامج النووي لإيران شفاف تماما ولم ينحرف أبدًا عن المسار القانوني وقال: ان طرح الاتهامات والمزاعم المتكررة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال المفاوضات يبين سعيهم لتحقيق اهداف سياسية من وراء عملية التفاوض.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

يذكر ان الدوحة استضافت اخيرا جولة مفاوضات غير مباشرة حول رفع الحظر بحضور وفود من ايران والاتحاد الاوروبي كوسيط واميركا.