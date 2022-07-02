تقرير: المفاوضات حول الإتفاق النووي الإيراني ستسأنف بعد زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط

قال شخص ثالث مطلع على المحادثات إن "الجهود قد تستأنف في العاصمة القطرية بعد زيارة بايدن"

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أمس الجمعة، أنه من المرجح استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في الدوحة، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، منتصف الشهر الحالي.

وقالت الوكالة نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين مطلعين بشكل مباشر على مفاوضات هذا الأسبوع قولهما: إنه "في حين أن المحادثات في الدوحة لم تتقدم فمن المتوقع أن تستمر الجهود لإحياء الاتفاق"، فيما قال شخص ثالث مطلع على المحادثات إن "الجهود قد تستأنف في العاصمة القطرية بعد زيارة بايدن"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وفي نفس السياق، أكد مسؤول إيراني رفيع لقناة الجزيرة الإخبارية -لم تسمه: أن "طهران لن تترك طاولة المفاوضات، وواشنطن هي من غادرت الاتفاق النووي وعطلت تنفيذه"، مضيفا أن "المفاوضات في الدوحة ستتواصل، وعلى الإدارة الأمريكية التحلي بالواقعية"، مبيناً أن مفاوضات الدوحة تعد "استمراراً لمسار فيينا، وهدفها حل الخلافات المتبقية بشكل مبتكر وسريع".

وأشار المسؤول إلى أنه "يمكن الوصول لاتفاق مقبول"، ولكنه ربط هذا بما سماه "واقعية واشنطن في التعامل مع رفع العقوبات"، كاشفاً عن أن طهران لديها استعداد "لتحقيق اتفاق قوي ومقبول خلال أيام، وهذا يتطلب قراراً أمريكياً واضحاً".

ووجه اللوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية محملاً إياها "مسؤولية عدم توصل مفاوضات الدوحة وفيينا إلى نتيجة"

وكانت الدوحة، قد استضافت الأربعاء الماضي، جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران برعاية الاتحاد الأوروبي، إلا أنها انتهت دون تقدم.