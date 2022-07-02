اجتماع دولي بمشاركة أميركية يناقش "مكافحة الأنشطة المتطرفة لحزب الله"

شارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات 30 دولة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أن الاجتماع التاسع لمجموعة تنسيق إنفاذ القانون "ركز على مكافحة الأنشطة المتطرفة لحزب الله".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن مجموعة تنسيق إنفاذ القانون (LECG) ركزت في اجتماعها على مكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله. وتم عقد الاجتماع في أوروبا يومي 29 و30 يونيو/حزيران الماضي، حسب موقع الحرة.

وجرى مناقشة "المخطط الإرهابي العالمي المستمر لحزب الله، وشراء الأسلحة، والمخططات المالية، وحدد المشاركون كيف يمكن لحزب الله أن يتكيف في المستقبل للتهرب من القانون"، كما ناقشوا "كيفية استخدام القانون أو الأدوات المالية لتعطيل أنشطة حزب الله الإرهابية والإجرامية والشبكات المرتبطة به".

وشارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات 30 دولة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والمحيطين الهندي والهادئ وأميركا الشمالية، إلى جانب "اليوروبول" (وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون).

كما شارك في هذا الاجتماع مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية، وكذلك من مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأميركة.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة تنسيق إنفاذ القانون اجتماعا جديدا عام 2023، وفقا لبيان الخارجية.

وذكر البيان، أن حكومات عدة دول في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ اتخذت إجراءات على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة لحظر أنشطة حزب الله وتقييد عمله على أراضيها، وشدد المشاركون على أهمية تضافر الجهود بين الشركاء و"الحاجة إلى التعاون لمواجهة شبكات حزب الله الإرهابية العالمية".