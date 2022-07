"غوغل" ستحذف بيانات مواقع المستخدمين المرتبطة بزيارة عيادات الإجهاض الأميركية

أكدت شركة غوغل، أمس الجمعة، أنها ستحذف سجل مواقع المستخدمات عندما يزرن عيادات الإجهاض وملاجئ العنف المنزلي، وغيرها من الأماكن التي يقصدنها للحصول على الخصوصية.

وقالت نائبة الرئيس الأولى في شركة "غوغل"، جين فيتزباتريك، في تدوينة لها: "إذا رصدت أنظمتنا زيارة شخص ما هذه الأماكن، فسنحذف هذه الإدخالات من سجل المواقع بعد زيارته مباشرة. سيسري هذا التغيير في الأسابيع المقبلة"، حسب موقع العربي الجديد.

تشمل الأماكن الأخرى التي لن تخزن "غوغل" بيانات الموقع منها مراكز الخصوبة ومرافق علاج الإدمان وعيادات إنقاص الوزن.