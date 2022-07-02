"غوغل" ستحذف بيانات مواقع المستخدمين المرتبطة بزيارة عيادات الإجهاض الأميركية

تشمل الأماكن الأخرى التي لن تخزن "غوغل" بيانات الموقع منها مراكز الخصوبة ومرافق علاج الإدمان

أكدت شركة غوغل، أمس الجمعة، أنها ستحذف سجل مواقع المستخدمات عندما يزرن عيادات الإجهاض وملاجئ العنف المنزلي، وغيرها من الأماكن التي يقصدنها للحصول على الخصوصية.

وقالت نائبة الرئيس الأولى في شركة "غوغل"، جين فيتزباتريك، في تدوينة لها: "إذا رصدت أنظمتنا زيارة شخص ما هذه الأماكن، فسنحذف هذه الإدخالات من سجل المواقع بعد زيارته مباشرة. سيسري هذا التغيير في الأسابيع المقبلة"، حسب موقع العربي الجديد.

تشمل الأماكن الأخرى التي لن تخزن "غوغل" بيانات الموقع منها مراكز الخصوبة ومرافق علاج الإدمان وعيادات إنقاص الوزن.

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ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية، حق الإجهاض(المعروف باسم "رو ضد واد") بإصدارها قرارا يقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.

ودعا الناشطون والسياسيون "غوغل"، وغيرها من عمالقة التكنولوجيا، إلى الحد من كمية المعلومات التي تجمعها، لتجنب استخدامها من قبل جهات إنفاذ القانون في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالإجهاض.

سعت فيتزباتريك أيضاً إلى طمأنة المستخدمين، وأكدت أن الشركة تأخذ خصوصية البيانات على محمل الجد. وكتبت: "لدى غوغل سجل حافل في التصدي للمطالب الموسعة بصورة مفرطة من سلطات تطبيق القانون، بما يشمل الاعتراض على بعض المطالب بالكامل". مضيفة، "نأخذ بالاعتبار توقعات الخصوصية والأمان للأشخاص الذين يستخدمون منتجاتنا، ونبلغ الأشخاص عندما نمتثل لمطالب الحكومة".

وظهرت مخاوف بشأن بيانات الهواتف الذكية والحقوق الإنجابية حتى قبل صدور حكم المحكمة العليا، عندما أصدرت الولايات الأميركية محافظة في الأشهر الأخيرة قوانين تمنح أفراد العامة الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض، أو أي شخص يساعد في تسهيلها.

ودفع ذلك مجموعة من كبار أعضاء الكونغرس الديموقراطيين، في مايو/أيار، إلى توجيه رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، طلبوا فيها منه التوقف عن جمع بيانات موقع الهاتف الذكي، خشية أن تصبح المجموعة "أداة لليمينيين المتطرفين الذين يتطلعون إلى قمع الأشخاص الساعين للحصول على رعاية الصحة الإنجابية".