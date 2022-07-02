وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يهنئ يائير لابيد ويتطلع إلى "تعميق العلاقات مع إسرائيل"

"العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قوية وأنه يتطلع إلى تعميقها"

هنأ وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد يائير لابيد على توليه منصبه، مضيفًا في تغريدة على تويتر أن "العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قوية وأنه يتطلع إلى تعميقها وزيارة القدس في الأشهر المقبلة".

وتولى لابيد رئاسة الحكومة الاسرائيلية مؤقتًا قبل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في بداية شهر نوفمبر\تشرين الثاني من العام الجاري. وهذا بعد مخاض طويل، أعلنت بعد الكنيست يوم الخميس السابق عن حل نفسها، بعد التصويت على قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب الاتفاق الحكومي الأخير يتولى يائير لابيد منصب رئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية حتى الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

وبهذا التصويت يكون قد أسدل الستار على حكومة التغيير التي أقامها عضو الكنيست ورئيس حزب يمينا نفتالي بينيت بالشراكة مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد بالاشتراك مع بعض احزاب اليسار والوسط الاسرائيلي بما فيهم القائمة العربية الموّحدة التابعة للحركة الإسلاميّة بشقّها الجنوبيّ برئاسة منصور عباس.