الجزائر: سوريا عضو مؤسس في الجامعة العربية ونأمل عودتها لشغل مقعدها

الجزائر: لا نمانع في عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية

حدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة موقف بلاده الداعي لجمع الشمل العربي وعودة سوريا إلى الجامعة العربية مبيناً أنها عضو مؤسس فيها. بحسب ما نشرت الوكالة العربية السوريّة للأنباء (سانا).

وقال لعمامرة في تصريح له اليوم خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت “إن الجزائر ستبذل قصارى جهدها لجمع الشمل وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات الجماعية”. وأضاف العمامرة "أن سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ولا مشكلة لدى الجزائر في عودتها لشغل مقعدها معرباً عن أمله بتحقيق توافق بشأن ذلك".

وكان لعمامرة صرح في تشرين الثاني الماضي أنه حان وقت عودة سوريا إلى الجامعة العربية دون التدخل في شؤونها الداخلية مبيناً أن الجزائر تطمح إلى لم الشمل.

وأمس الجمعة، وصل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، إلى بيروت، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.