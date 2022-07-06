طهران تؤكّد أنه ليست لديها مطالب تتخطّى الاتفاق النووي لعام 2015

على الولايات المتحدة أن تتعهد بأن إيران ستستفيد بشكل كامل من اتفاق العام 2015 ولم يحصل ذلك حتى اللحظة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء، أن طهران لم تطرح أي مطالب تتخطى الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، نافيًا بذلك مزاعم أمريكية بهذا الصدد. وشدد على أن "مطالبنا تنضوي تماما في اتفاق 2015".

وقال عبداللهيان في مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "لم نطرح أي مطالب مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي، على عكس ما تفيد به بعض التصريحات التي ينقلها الإعلام عن الجانب الأميركي".

وكان المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، قد أدلى بتصريحات على الإذاعة الوطنية العامة الأميركية: "لقد أضافوا (الإيرانيون)، بما في ذلك في الدوحة، طلبات (...) يمكن لأي شخص اعتبارها غير ذات صلة بالاتفاق النووي، وأموراً أرادوا الحصول عليها في الماضي وقلنا نحن والأوروبيون والآخرون إنها ليست جزءاً من المفاوضات".

ورحبت الدوحة باستقبال المحادثات المباشرة في نهاية حزيران/يونيو بين الولايات المتحدة وايران بوساطة من الاتحاد الاوروبي، بهدف استئناف مفاوضات فيينا التي بدأت في نيسان/ابريل 2021 من أجل إعادة إحياء اتفاق العام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة). وبحسب واشنطن، لم تسمح المفاوضات في الدوحة بإحراز "أي تقدّم".

وأوضح عبد اللهيان أن "أحد أهم القضايا التي ركّزنا عليها في المحادثات الاخيرة في الدوحة، كانت تتعلّق بالضمانات الفعّالة من واشنطن (التي ستستفيد منها طهران) بشأن المزايا الاقتصادية للاتفاق". وأضاف "على الولايات المتحدة أن تتعهد بأن إيران ستستفيد بشكل كامل من اتفاق العام 2015. حتى الآن، لم يقم الجانب الأميركي" بذلك.