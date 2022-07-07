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بلينكن يؤكد لرئيس الحكومة الإسرائيلية "التزام الولايات المتحدة الثابت بالشراكة مع إسرائيل"

i24news

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (إلى اليسار) ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال قمة النقب في جنوب إسرائيل ، في 28 مارس ، 2022.
SAEED JUMOH / WAM / AFPرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (إلى اليسار) ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال قمة النقب في جنوب إسرائيل ، في 28 مارس ، 2022.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكية على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين عن طريق التفاوض

أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن مساء أمس محادثة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، لأول مرة منذ تعييه رئيسا للحكومة الإسرائيلية وهنأه بمناسبة توليه المنصب، مؤكدا بنفس الوقت "التزام الولايات الثابت بالشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ". 

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وشدد بلينكن أيضا على أهمية التزام واشنطن بأمن إسرائيل، ومواجهة التهديدات المشتركة بما يشمل التهديدات الايرانية، . كما شدد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين عن طريق التفاوض. 

وقال بلينكن إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع بشوق للاحتفال بهذه الشراكة خلال زيارته المتوقعة إلى إسرائيل. 

 ويجري الرئيس الأمريكي الأسبوع القادم جولة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية والسعودية. 

ويصل بايدن في 13 تموز/يوليو الى اسرائيل حيث سيزور في اول يوم مدينة القدس، وغداة اليوم الثاني سيجتمع مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ورئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد ، كما سيزور الجمعة أحد مستشفيات القدس الشرقية وسيزور مدينة بيت لحم وسيجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

 

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