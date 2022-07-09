وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن المحادثات مع نظيره الصيني كانت "مفيدة وصريحة وبناءة"

وصرح أنتوني بلينكن، أنه دعا الصين إلى إدانة "العدوان" الروسي على أوكرانيا.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن محادثات نادرة أجراها مع نظيره الصيني وانغ يي في إندونيسيا كانت "بناءة"، لكنه عبر عن مخاوف إزاء قضايا من بينها تايوان.

وقال أنتوني بلينكن، عقب محادثات مع وزير الخارجية الصيني استمرت خمس ساعات إن "رغم تعقيدات علاقاتنا، يمكنني القول بدرجة من الثقة إن وفودنا تجد محادثات اليوم مفيدة وصريحة وبناءة"،

ومن جانب آخر، صرح أنتوني بلينكن، أنه دعا الصين إلى إدانة "العدوان" الروسي على أوكرانيا.

وقال بلينكن إنها "اللحظة التي نحتاج فيها جميعا إلى النهوض كما فعلت دول مجموعة العشرين الواحدة تلو الأخرى، لإدانة العدوان والمطالبة، من بين أمور أخرى، بأن تسمح روسيا بالوصول إلى الغذاء العالق في أوكرانيا". مضيفا أنه لا يرى أي "إشارة" على إلى تعاون من جانب روسيا.

وعبر وزيرا الخارجية الأميركي والصيني عن رغبتهما في العمل معا لمنع خروج التوتر الشديد بين بلديهما عن السيطرة، وقال بلينكن "في علاقة معقّدة ومهمّة مثل العلاقة بين الولايات المتّحدة والصين، هناك أشياء كثيرة يجب مناقشتها"، مضيفا "نتطلّع إلى حوار مثمر وبنّاء".