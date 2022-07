ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

أدى المسلمون في مختلف أنحاء العالم، السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، باستثناء المغرب وموريتانيا

أدى ملايين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط تعالي أصوات تكبيرات العيد.

وأفاد بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، أنه أدى حوالي 150 ألف مصلٍ، صلاة عيد الأضحى، في رحاب المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وفي نفس السياق، شهدت دول الخليج مشاركة قادتها مع شعوبها في أداء صلاة العيد والفرحة بمناسبة عيد الأضحى، حيث أدى أمير قطر الصلاة مع المصلين في العاصمة الدوحة.

وقال الديوان الأميري في قطر، إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أدى صلاة عيد الأضحى المبارك مع أبناء شعبه الوفي في مصلى الوجبة صباح اليوم".

ومن جانبه، ألقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة اليوم بمناسبة عيد الأضحى، حيث أشار إلى زيادة السعودية عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، مضيفا: "الحمد الله على تيسير عودة الحجاج بعد الظروف الصحية التي عصفت بالعالم، وعودتهم بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة من جميع القطاعات في المملكة".

ومن جهته، هنأ "بن زايد" حكام الإمارات وشعبه والشعوب الإسلامية بالعيد، وقال في تغريدة له: "أهنئ إخواني حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها وجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. وأدعو الله تعالى أن يديم على بلادنا الخير واليمن والبركات وعلى العالم السلام والأمان".

واحتفلت سلطنة عُمان اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أدى فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء صلاة عيد الأضحى بمسجد الخور في مسقط، بمشاركة عدد من المسؤولين، وأفراد الأسرة الحاكمة.

وتناولت الخطبة عظمة الأيام العشرة من ذي الحجة وفضلها، كما تناولت مبادئ العدالة والمساواة وأسس الأخلاق والمعاملة وحقوق العباد على بعضهم في معاملاتهم المالية والاجتماعية.

وفي البحرين أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك في مسجد قصر الصخير.

كما أدى المسلمون في مختلف أنحاء العالم، السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، باستثناء المغرب وموريتانيا، اللذين أعلنا أن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم غدٍ الأحد.