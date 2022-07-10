واشنطن تحض قادة سريلانكا على العمل "سريعا" لمعالجة "الاستياء" الشعبي

وحذّرت الولايات المتحدة من الهجمات على المتظاهرين والصحافيّين، منتقدةً في الوقت نفسه أعمال العنف

حضّت الولايات المتحدة الأحد قادة سريلانكا المستقبليّين على "العمل سريعًا" لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتهدئة السخط الشعبي، بعد إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا استعداده للتنحّي إثر فراره من قصره الذي اقتحمه عدد كبير من المحتجّين.

وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة من بانكوك التي يزورها الوزير أنتوني بلينكن، إنّ الحكومة السريلانكيّة الجديدة يجب أن "تعمل سريعًا من أجل تحديد وتنفيذ الحلول التي من شأنها (توفير) استقرار اقتصادي طويل الأمد وتهدئة استياء شعب سريلانكا حيال تدهور الأوضاع الاقتصاديّة، خصوصًا نقص الكهرباء والغذاء والوقود".

وحذّرت الولايات المتحدة من الهجمات على المتظاهرين والصحافيّين، منتقدةً في الوقت نفسه أعمال العنف السبت عندما اقتحمت حشود مقرّ إقامة راجاباكسا.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة إنّ "الشعب السريلانكي له الحقّ في رفع صوته سلميًا، ونحن ندعو إلى التحقيق الكامل واعتقال ومحاكمة أيّ شخص متورّط في أيّ حوادث عنف مرتبطة بالاحتجاج".