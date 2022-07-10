بلينكن في اليابان الاثنين لتقديم التعازي بعد اغتيال آبي

بلينكن يسعى في تايلاند إلى تعزيز العلاقات مع جنوب شرق آسيا

يزور وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن اليابان الاثنين لتقديم التعازي شخصيًا في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، على ما أعلنت الخارجيّة الأميركيّة.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة نيد برايس إنّ بلينكن الموجود في بانكوك الأحد "سيُقدّم تعازيه للشعب الياباني" خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين في طوكيو.

وشدد بلينكن السبت بعد اجتماع له مع نظرائه في مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية على أن "التحالف بين اليابان والولايات المتحدة شكّل حجر زاوية في سياستنا الخارجية مدى عقود".

وأضاف أن "رئيس الوزراء آبي ارتقى بهذه الشراكة إلى آفاق جديدة"، مؤكدا أن "الصداقة بين الشعبين الياباني والأميركي لا تتزعزع".

كما ويُجري وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن محادثات الأحد في تايلاند في إطار الجهود الأميركيّة في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة رئيسيّة للتنافس مع الصين، وفي الوقت الذي يبحث فيه عن أفكار جديدة حول سبل استعادة الديموقراطيّة في بورما.

ويزور بلينكن تايلاند، أقدم حليف لبلاده في آسيا، بعد أيّام على زيارة لوزير الخارجيّة الصيني وانغ يي.