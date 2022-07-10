وفقًا لتقارير في الهند، تم تأجيل شراء طائرات Predator الأمريكية بدون طيار

وفقًا لتقارير في الهند، تم تأجيل شراء طائرات Predator الأمريكية بدون طيار وبحسب موقع "يسرائيل ديفنس" تدرس الحكومة الهندية خيارات أخرى، من بينها شراء طائرة مسيرة اسرائيلية من إنتاج محلي في الهند.

تعتبر الهند منذ فترة طويلة مستهلك اساسي للصناعات الجوية الاسرائيلية، وهي مهتمة في الفترة الأخيرة بالمسيّرات المصنوعة في إسرائيل. هذا وفقًا لما نشرته أجهزة الأمن الهندية.

وبحسب التقرير "بعد تجميد صفقة المسيّرات الأمريكية، تدرس حكومة الهند الآن شراء مسيّرات بعيدة المدى ذات قدرات هجومية، طورتها شركة هندية خاصة بالشراكة مع شركة تصنيع أمنيةإسرائيلية".

واعتبارًا من عام 2017، هناك تقارير تفيد بأن الهند تريد شراء طائرات Predator بدون طيار بقيمة 30 مليار دولار أمريكي. وقالت مصادر حكومية رفيعة لوكالة ANI: "عندما لا تتقدم الصفقة وتتوقف جميع الواردات تقريبًا، فإننا ندرس الآن تصنيع طيارات مسلحة طورتها شركة دفاع خاصة هندية مع شركة تصنيع أمنية إسرائيلية".

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عمليات الشراء في الهند طويلة جدًا وتنطوي على عنصر كبير من عدم اليقين. ومن جهة أخرى ليس من المتوقع أن يتخلى الأمريكيون بسهولة عن صفقة المسيّرات التي تبلغ نحو مليار دولار.