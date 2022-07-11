هي واحدة من أكثر القضايا إثارة في العلاقات بين الرياض وواشنطن

تدرس إدارة بايدن رفع المقاطعة التي فرضتها على بيع الأسلحة الهجومية من الولايات المتحدة إلى السعودية، وهي واحدة من أكثر القضايا إثارة في العلاقات بين الرياض وواشنطن. جاء هذا بحسب ما كشفت وكالة رويترز للأنباء صباح اليوم (الإثنين) قبل انطلاق بايدن لرحلته الى الشرق الأوسط، وهي رحلة سيزور خلالها السعودية أيضًا.

وقالت مصادر أمريكية للوكالة إنه في الوقت الحالي هذه ليست سوى مشاورات داخلية وغير رسمية داخل الإدارة الأمريكية، وأن المناقشات في مراحلها الأولية وليس من المتوقع اتخاذ قرار بشأن الأمر في أي وقت قريب. في كلتا الحالتين، من المتوقع أن تشترط الولايات المتحدة إزالة للقيود المفروضة على البيع من خلال السماح للسعودية برؤيتها تتحرك نحو إنهاء الحرب في اليمن المجاورة.

المملكة العربية السعودية هي الشريك الأكبر للولايات المتحدة في الخليج، وقد أثار المبعوثون السعوديون طلب إلغاء السياسة القائلة بأن واشنطن تبيع أسلحة دفاعية فقط للرياض في عدة اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين في الأشهر الأخيرة. بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، والمصلحة من وراء هذه النية واضحة، اذ يهدف بايدن بتشجيع دول الخليج إلى زيادة إنتاجها النفطي، وأن تعمل الدول العربية على إحكام علاقاتها الأمنية مع إسرائيل لوضع ثقل موازن كبير للتهديد الإيراني.