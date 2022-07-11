تقرير: كيف سيبدو التطبيع بين إسرائيل والسعودية؟

من المتوقع أن تعلن زيارة بايدن المرتقبة عن إيماءات سعودية ورحلات جوية إسرائيلية فوق البلاد

يناقش المسؤولون الأمريكيون والسعوديون نطاق الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، جاء هذا بحسب ما ورد صباح اليوم (الاثنين) في כהליך] "هذا الصباح" على "الشبكة ب" التابعة لقناة كان الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تعلن زيارة بايدن المرتقبة عن إيماءات سعودية ورحلات جوية إسرائيلية فوق البلاد، لكن لا يزال من غير الواضح ما الذي سيقوله بايدن بشأن مستقبل العلاقات بين الطرفين.

تجري المناقشات حول مسألة ما إذا كانت إسرائيل والمملكة العربية السعودية ستعلنان عن خارطة طريق لتنظيم أوسع للعلاقات وما إذا كان ستكون هناك رغبة في رؤية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في الأيام الأخيرة، قام بريت ماكغوراك، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، بزيارة المملكة العربية السعودية، من بين أمور أخرى، لمناقشة هذه القضية.

وصرح مسؤول إسرائيلي لقناة "كان" الاسرائيلية الليلة الماضية أن زيارة بايدن لإسرائيل ستشمل إحراز تقدم في التفاهمات بين إسرائيل والسعودية. وفي الأسبوع الماضي، نُشرت أنباء مفادها أن إسرائيل ستحاول الترويج لصفقة أمنية ضخمة مع المملكة العربية السعودية برعاية أمريكية في الأسابيع المقبلة.