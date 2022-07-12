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البيت الأبيض يعلق على تقارير التطبيع بين السعودية وإسرائيل

i24NEWS

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مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في البيت الأبيض في واشنطن ، الإثنين ، 23 أغسطس ، 2021.
(AP Photo/Susan Walsh)مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في البيت الأبيض في واشنطن ، الإثنين ، 23 أغسطس ، 2021.

وأشار جيك سوليفان، إلى أن الرئيس الأمريكي، "أكد أن هناك مصالح مهمة مع السعودية ويجب دفعها للأمام"

أعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، أمس الإثنين، "الشرق الأوسط مستقر أكثر" منذ استلام الرئيس الأميركي، جو بايدن، سلطاته.

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وقال جيك سوليفان، في رد على سؤال حول احتمالية حصول تطبيع بين إسرائيل والسعودية، "نأمل ونتوقع خلال تطلعاتنا للمستقبل أن نتمكن من المساعدة في تعميق الدمج الإسرائيلي في المنطقة خارج حدودها"، حسب موقع الحرة.

وتابع جيك سوليفان في إفادة صحفية، "فيما يخص إسرائيل والسعودية تحديدا، لا أود أن أستبق أي جهود حثيثة قد تتم خلال هذه الرحلة. أي تطبيع بأي شكل يعتبر عملية طويلة، لكن البحث عن تطور وتقدم في ذلك المسار هو بالتأكيد أمر نركز عليه مع انطلاقنا إلى الشرق الأوسط". 

وأشار جيك سوليفان، إلى أن الرئيس الأمريكي، "أكد أن هناك مصالح مهمة مع السعودية ويجب دفعها للأمام"، مضيفا أن التعاون مع المملكة "حقق نتائج جيدة في ملف اليمن".

وشدد سوليفان على أن "ملف حقوق الإنسان سيكون على أجندة الرئيس جو بايدن خلال زيارته للمنطقة". 

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