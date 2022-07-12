إسرائيل تقوم بالترتبيات الأخيرة في مطار بن غوريون الدولي لاستقبال الرئيس الأمريكي

تلقى الوزراء الإسرائيلييون دعواتهم لحفل استقبال بايدن، وقيل لهم إنه لن تكون هناك مصافحة باليد مع الرئيس أو صور

تقوم السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالترتبيات الأخيرة في مطار بن غوريون الدولي، وذلك استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر أن يصل بعد ظهر الغذ الأربعاء، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وتلقى الوزراء الإسرائيلييون دعواتهم لحفل استقبال بايدن، وقيل لهم إنه لن تكون هناك مصافحة باليد مع الرئيس أو صور سيلفي، تجنبا الإصابة بفيروس كورونا، حسب موقع واينت الإسرائيلي.

وشدد المنظمون الأمريكيون على أن أي شخص سيأتي على بعد 3 أمتار من الرئيس الأميريكي، يجب أن يكون قد خضع لاختبار كورونا في الـ 24 ساعة الماضية.

ومن المقرر أن يهبط بايدن في الساعة 3:25 مساءً ليبدأ حفل الترحيب بعد ساعة، وبعد ذلك سيحضر معرضا لأحدث أنظمة الدفاع الجوي، الذي أقامته وزارة الأمن الإيرائيلية، وسيحصل على 20 دقيقة. إحاطة من وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس حول التحديات الأمنية الإسرائيلية والبرنامج النووي الإيراني.

وفي الساعة 5:55 مساءً، سيصل بايدن إلى المركز العالمي التوثيقي والبحثي والتعليمي لتخليد ذكرى الهولوكوست.

وفي نفس السياق، سيلتقي بايدن الخميس القادم في تمام الساعة 11 صباحًا، رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد على انفراد قبل أن ينضم إليهما فريقيهما في فندق والدورف أستوريا في القدس، كما قد يحضر هذا الاجتماع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

وفي الساعة 13:30 بعد الظهر، سيعقد الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا افتراضيا مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

في الساعة 16:15 مساءً سيلتقي بايدن مع الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ وفي الساعة 5:15 سيعقد لقاءً مدته 15 دقيقة مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي سيصل إلى مقر إقامة الرئيس.

وسيزور بايدن يوم الجمعة المقبل عند الساعة 11:15 صباحا، مستشفى أغوستا فيكتوريا في القدس الشرقية وسيسافر من هناك إلى بيت لحم في الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

في الساعة 13:45، سيصل الرئيس إلى مطار بن غوريون لحضور حفل وداع صغير سيحضره هرتسوغ قبل مغادرته إلى المملكة العربية السعودية.