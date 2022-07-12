قطر وفرنسا تبحثان قضايا عربية ودولية أبرزها نووي إيران

تابع البيان، أن الجانبان أكدا، خلال الاجتماع، على أهمية تهيئة الأفق السياسي في القضية الفلسطينية

أفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أجرى مباحثات مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، حول علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها خاصة في المجالات الاقتصادية إضافة لأبرز المستجدات الدولية.

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال الاقتصادي"، كما تمت مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما القضية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني، وتطورات الأوضاع في ليبيا، ولبنان، وأوكرانيا، وتشاد، وأفغانستان، بالإضافة إلى تبادل الآراء حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب موقع الخليج أون لاين.

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وتابع البيان، أن الجانبان أكدا، خلال الاجتماع، على أهمية تهيئة الأفق السياسي في القضية الفلسطينية، والعودة إلى مفاوضات هادفة تحقق حل الدولتين وفقاً لحدود 1967.

وجرى ذلك خلال اجتماع عقده "آل ثاني" مع كولونا، في العاصمة باريس، على هامش زيارة يجريها للدولة الأوروبية.

وكانت الدوحة استضافت، نهاية الشهر الماضي، ليومين جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، إلا أنها انتهت دون تحقيق نتائج.