زيارة بايدن التاريخية إلى الشرق الأوسط/ تابعوا تغطيات خاصة لمحطاتها عبر قنوات i24news الثلاث

تغطية على مدار الساعة لزيارة الرئيس الأمريكي التاريخية للشرق الأوسط منذ وصوله الاربعاء وحتى مغادرته السبت

ابتداء من يوم الأربعاء،مع هبوط الرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون وحتى انتهاء زيارته في الشرق الأوسط عشية السبت، قنوات i24NEWS باللغات الثلاث ستغطي كافة الأحداث خلال الزيارة التاريخية. مراسلو i24NEWS سينقلون الأحداث والتطورات على مدار الساعة من كافة مواقع الأحداث، من الأستوديو الخاص في القدس، ومن الأستوديو الرئيسي في ميناء يافا، ومن أستوديوهات القناة في الولايات المتحدة، فرنسا، دولة الإمارات والمغرب.

ستنقل قنوات الشبكة الثلاث بالعربية، الانجليزية والفرنسية ببث حي ومباشر كافة الأحداث المرتبطة بالزيارة التاريخية، ابتداء من يوم الأربعاء مع وصول الوفد الرئاسي الى مطار بن غوريون وحتى عشية السبت مع انتهاء الزيارة في السعودية، ستنقل القنوات الثلاثة تقارير حية من مواقع الأحداث: ابتداء من الاستقبال في مطار بن غوريون، مرورا بزيارة الرئيس الأمريكي الى متحف المحرقة في القدس "ياد فاشيم"، وبعدها اجتماعاته مع الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ ورئيس الحكومة لابيد، وزيارته الى القدس الشرقية وبيت لحم وحتى مغادرته التاريخية من مطار بن غوريون إلى جدة في المملكة العربية السعودية.

مراسلو i24NEWS سيقدمون التقارير على مدار الساعة من كافة المواقع مع تحديثات متواصلة ومحللين من الأستوديو في ميناء يافا، وكذلك سيتم استعراض الردود على الزيارة من أستوديوهات القناة في الولايات المتحدة، فرنسا، المغرب ودولة الإمارات العربية. و عشية وصول الرئيس بايدن إلى إسرائيل سيتم نقل بث النشرات المسائية من أستوديو خارجي خاص في القدس: القناة العربية ستقدم الساعة 20:00 تغطية خاصة للنشرة الإخبارية المركزية تقدمها أنسام سلمان، في حين تبدأ القناة الإنجليزية الساعة 19:00 ببث احتفالي لبرنامج Middle East Now الذي تقدمه لورا سلاير، وفي تمام الساعة 21:00 سيبث إصدار خاص لبرنامج GGMO الذي يقدمه بنجامين بتروبر في القناة الفرنسية.

على مدار اليوم سيتم أيضا نشر تقارير متواصلة حول الزيارة في مواقع i24NEWS الثلاث ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي www.i24NEWS.tv ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.