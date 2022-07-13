تقرير: رئيس الإمارات سيزور فرنسا الأسبوع المقبل لبحث أزمة النفط

أضافت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن "بن زايد سيكون في العاصمة الفرنسية، الاثنين القادم 18 يوليو/تمّوز"

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان يعتزم زيارة فرنسا، الأسبوع المقبل؛ لبحث أزمة النفط، وذلك لأول مرة منذ توليه منصب الرئيس.

وأضافت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن "بن زايد سيكون في العاصمة الفرنسية، الاثنين القادم 18 يوليو/تمّوز، حيث سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن الجانبان سيبحثان "الاستثمارات الإماراتية المحتملة في فرنسا، والعلاقات الأمنية بين البلدين الحليفين المقربين".

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تبحث فيه الدول الأوروبية عن بدائل للطاقة الروسية وسط الحرب في أوكرانيا، حسب موقع الخليج أون لاين.

وتبحث فرنسا مع الإمارات منذ فترة بشأن زيادة إمدادات النفط والديزل منذ تعهد الاتحاد الأوروبي بخفض اعتماده على روسيا، أكبر مصدر لمصادر الطاقة، حيث فرض الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات على موسكو في أعقاب غزوها العسكري لجارتها أوكرانيا.

يشار إلى أن الإمارات تمتلك نحو 6 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام، ولديها بعض أكبر صناديق الثروة في العالم، كما أنها عضو بارز في منظمة البلدان المصدرة للنفط.