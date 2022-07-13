وستناقش هذه القمة التي سيشارك بها الرئيس الامريكي تشجيع الاستثمارات في ستة مجالات هامة

افاد موقع "يسرائيل ديفنس" أن مؤتمر قمة افتراضي يعقد غدا الخميس بمشاركة قادة إسرائيل، الهند، دولة الإمارات والولايات المتحدة، وذلك لمناقشة التعاون فيما بينها خصوصا في مجال الاقتصاد والاستثمارات.

وذكر الموقع أن الإذاعة الهندية " ALL INDIA NEWS" افادت الثلاثاء أنه سيشارك في القمة كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس حكومة الهند نيراندا مودي، رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسيناقش القادة مشاريع مشتركة للدول الأربعة، توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارات. قمة I2U2 تأسست العام الماضي بمبادرة من وزراء خارجية الدول الأربعة، وكل دولة تقترح مجالات التعاون مع الدول الأخرى.

والهدف هو تشجيع الاستثمارات في ستة مجالات وهي : المياه ، الطاقة، المواصلات، الفضاء، الصحة والأمن الغذائي. ايضا بهدف تجنيد ثروات خاصة، وتحسين القدرات في كل دولة، ورفع مستويات الصحة الجماهيرية وتطوير الطاقة الخضراء.