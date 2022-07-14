روسيا: نعوّل على إسرائيل أن تتحلى بالحكمة تجاه طلب واشنطن بتسليح أوكرانيا

بوغدانوف: "آمل أن تتحلى القيادة الإسرائيلية بما يكفي من الحكمة للتصرف بشكل صحيح"

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أنه يأمل في أن تتحلى القيادة الإسرائيلية بحكومتها الحالية بما يكفي من الحكمة، وبأن تتخذ القرار الصحيح تجاه مطالبات واشنطن بتزويد كييف بالسلاح ودعمها في الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال بوغدانوف: "آمل أن تتحلى القيادة الإسرائيلية بما يكفي من الحكمة للتصرف بشكل صحيح وبناء على طبيعة العلاقات مع روسيا". وذكر موقع أكسيوس الأمريكي في وقت سابق بأن الرئيس جو بايدن يعتزم مناشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

يشار إلى أن إسرائيل لم تزود كييف من قبل بالأسلحة، ولم تلتحق بالعقوبات الغربية ضد روسيا. وأن إسرائيل تبدي فقط قلقاً متزايدًا من تعاظم مستوى التعاون العسكري والاقتصادي بين إيران وروسيا، وتخشى أن يسهم في تمكين طهران من التملص من تأثير العقوبات المفروضة عليها.

وبحسب قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية إن لقاء القمة الذي سيجمع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، في طهران الأسبوع المقبل، يثير مخاوف إسرائيل من أن يؤسس لتطوير العلاقات بين طهران وموسكو، لا سيما أنه جاء بعد الحديث الأميركي عن قرار إيران تزويد روسيا بمسيّرات هجومية لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.