بايدن ولابيد يرحبان بقرار السعودية بفتح أجوائها لإسرائيل

بايدن: خطوة مهمة نحو بناء منطقة شرق أوسطية أكثر تكاملا واستقرارا

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار السعودية فتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران التي "تفي بمتطلباتها" وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض: "قرار السعودية التاريخي بفتح مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية، بما في ذلك الطائرات من وإلى إسرائيل، خطوة مهمة نحو بناء منطقة شرق أوسطية أكثر تكاملا واستقرارا".

وأضاف بايدن: "على الرغم من أن هذا الافتتاح كان محكوم عليه بالفشل لفترة طويلة، إلا أنه الآن، بفضل شهور من الدبلوماسية المستقرة بين إدارتي والمملكة العربية السعودية، أصبح أخيرًا حقيقة واقعة. اليوم سأكون أول رئيس للولايات المتحدة يطير من إسرائيل إلى جدة مباشرة".

كما ورحب رئيس الوزراء يئير لابيد بقرار المملكة العربية السعودية بفتح مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية، قائلا إنه "بعد طريق طويل وسري ودبلوماسية مكثفة مع السعودية والولايات المتحدة، أعلنت السعودية فتح المجال الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية". وشكر لابيد بايدن على مساعدته في هذا الصدد امام السعوديين وتمنى له التوفيق في قمة جدة.