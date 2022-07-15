بايدن يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ100 مليون دولار ويشيد بالمساهمة الاماراتية لدعم مستشفى المقاصد

افتتح بايدن يومه الثالث في إسرائيل بزيارة مستشفى أوغستا فكتوريا في القدس الشرقية ومنها سينطلق إلى بيت لحم

سيعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة عن تحويل مبلغ 201 مليون دولار لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)،في حين أعلن بايدن عن تقديم 100 مليون دولار للمستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس ، مرحبا ايضا بالمساهمة التي اعلنتها الامارات الاسبوع الماضي بقيمة 25 مليون دولار لهذا المستشفيات.

وافتتح الرئيس بايدن يومه الثالث في إسرائيل بزيارة مستشفى أوغستا فكتوريا في القدس الشرقية ومنها انطلق إلى بيت لحم، حيث سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وستبث i24news اليوم الثالث لزيارة بايدن على الهواء مباشرة.

في بداية زيارة بايدن للمستشفى قال فادي الأطرش مدير المؤسسة الطبية التي تعالج مرضى السرطان بشكل أساسي أنّ "الأمريكيون لديهم الحلم الأمريكي، ونحن لدينا حلم ايضا، نحن مهتمون بالدعم والعدالة والحرية. شكرًا لك على الدعم الذي تقدمه لنا".

وسأل الرئيس الأمريكي في خطابه عما إذا كان هناك ممرضات بين الحضور ، وسخر عندما قال: "إذا لم يكن الأمر كذلك فسأعود إلى الوطن". وتابع حديثه متطرقًا الى الحادث الذي قُتلت فيه زوجته السابقة وابنته. وقال ان "الأطباء أنقذوا حياة أبنائي، لكن الممرضات ساعدوهم على العيش".

وقال بايدن: "اليوم يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة تلتزم بتوفير 100 مليون دولار إضافية لدعم هذه المستشفيات وهو التزام قمت على مدى عدة سنوات". وأضاف: "نأمل أن تُساهم هذه المساعدات في توليد مساهمات من دول أخرى". كما أشاد بالمساهمة التي اعلنتها الامارات الأسبوع الماضي بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية.

وتابع: "هذه هي المرة الأولى الذي يتسنى لي مشاهدة كل العمل المدهش الذي تقومون به هنا، والذي سمعت عنه منذ فترة طويلة، فزوجتي زارت المستشفى في 2010 و2016 ويشرفني أن أرى بنفسي الخدمات والعناية التي تقدمونها للشعب الفلسطيني وان هذه المستشفيات هي العامود الفقري لمنظومة الرعاية الصحية الفلسطينية".

وأعلن بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيعلن عن تقديم 201 مليون اضافية لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية "للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والاردن وسوريا" وأكد في بيانه بأن "الولايات المتحدة تعتقد أن"اللاجئين الفلسطينيين يستحقون العيش بكرامة، وأن يتمتعوا باحتياجاتهم الأساسية وان يكون لديهم أمل في المستقبل" واضاف أن "خدمات أونروا الشاملة تعتبر شريان الحياة لملايين الفلسطينيين".

وتوجه بايدن لاحقا إلى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن يغادر متوجها إلى المملكة العربية السعودية.