البحرية الأميركية تنفذ عملية ملاحة جديدة في بحر الصين الجنوبي

وأضافت البحرية الأميركية أنّ "المدمرة بينفولد أكّدت، في 16 تموز/يوليو، الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين"

أكدت البحرية الأميركية، اليوم السبت، أن إحدى مدمراتها أبحرت قرب جزر سبراتلي المتنازع عليها، في ثاني عملية، في غضون أسبوع، ببحر الصين الجنوبي.

وأضافت البحرية الأميركية أنّ "المدمرة بينفولد أكّدت، في 16 تموز/يوليو، الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي، قرب جزر سبراتلي، بما يتفق مع القانون الدولي".

ومن جانبه، قال الجيش الصيني، الأربعاء الماضي، إنّه أبعد السفينة ذاتها، وهي المدمرة بينفولد، عندما أبحرت قرب جزر باراسيل المتنازع عليها.

وحذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قبل أيام، من "سُحُب داكنة" و"عواصف عاتية" قد تجتاح شواطئ مضيق تايوان، إذا تم الطعن في مبدأ "الصين الواحدة"، مضيفاً أنّ الاستقرار على جانبي مضيق تايوان يعتمد على التمسك بمبدأ الصين الواحدة.

وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه "عمليات ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي"، متحديةً ما تقول إنّه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون.

في المقابل، تقول الصين إنّها لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر، وتطالب بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً. ولكل من فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي مطالب أيضاً بالسيادة متنافسة ومتداخلة في كثير من الأحيان.