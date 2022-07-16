الولايات المتحدة ترجح زيارة مسؤولين روس إلى إيران لتفقد طائرات مسيّرة

أضاف البيان، أنه تم عرض طائرات مماثلة في زيارة روسية ثانية إلى المطار في الخامس من يوليو/ تموز

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم السبت، أن واشنطن تعتقد أن مسؤولين من روسيا زاروا في الآونة الأخيرة مطاراً في إيران، لتفقد طائرات مُسيّرة ذات قدرات هجومية.

وقال سوليفان في بيان "نجري تقييماً لمعلومات بشأن تلقي وفد روسي رسمي عرضاً حول طائرات مُسيّرة إيرانية ذات قدرات هجومية... على حدّ علمنا هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد روسي هذا المطار لحضور مثل هذا العرض"، وتضمن البيان صوراً التقطتها أقمار صناعية في الثامن من يونيو/ حزيران، وتظهر طائرات مُسيّرة إيرانية "شاهدها وفد الحكومة الروسية في ذلك اليوم".

وأضاف البيان، أنه تم عرض طائرات مماثلة في زيارة روسية ثانية إلى المطار في الخامس من يوليو/ تموز، حسب موقع العربي الجديد.

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وفي نفس السياق، قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إن لديها معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المُسيّرة، من بينها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة، وأن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدامها. ونفى وزير الخارجية الإيراني صحة هذه المعلومات.

ورفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني الاتهامات الأميركية بشأن إرسال طائرات مُسيّرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، واصفاً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وكان البيت الأبيض الإثنين الماضي، قد أكد أنّ معلوماته الاستخبارية تفيد بأنّ إيران ستزوّد موسكو "مئات الطائرات المسيّرة" لمساعدة القوات الروسية في مواجهة المقاومة الشرسة التي يبديها الجيش الأوكراني في شرق البلاد.

وكشفت إيران، التي سبق أن زوّدت حلفاءها في المنطقة بطائرات مُسيّرة، أمس الجمعة، عن أول فرقة بحرية لحمل الطائرات المُسيّرة في المحيط الهندي، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة.