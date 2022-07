الولايات المتحدة ترجح زيارة مسؤولين روس إلى إيران لتفقد طائرات مسيّرة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم السبت، أن واشنطن تعتقد أن مسؤولين من روسيا زاروا في الآونة الأخيرة مطاراً في إيران، لتفقد طائرات مُسيّرة ذات قدرات هجومية.

وقال سوليفان في بيان "نجري تقييماً لمعلومات بشأن تلقي وفد روسي رسمي عرضاً حول طائرات مُسيّرة إيرانية ذات قدرات هجومية... على حدّ علمنا هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد روسي هذا المطار لحضور مثل هذا العرض"، وتضمن البيان صوراً التقطتها أقمار صناعية في الثامن من يونيو/ حزيران، وتظهر طائرات مُسيّرة إيرانية "شاهدها وفد الحكومة الروسية في ذلك اليوم".

وأضاف البيان، أنه تم عرض طائرات مماثلة في زيارة روسية ثانية إلى المطار في الخامس من يوليو/ تموز، حسب موقع العربي الجديد.