الرئيس الأمريكي يدعو الرئيس الإماراتي للقيام بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة

بايدن "تحديات اليوم تزيد من أهمية التواصل بيننا. أريد أن أدعوك رسميًا للمجيء إلى الولايات المتحدة"

وجه الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، لنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعوة للقيام بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة، في بادرة تأتي بعد شهور من توتر العلاقات بين واشنطن وأبو ظبي على خلفية الموقف من الحرب الأوكرانية وقضايا أخرى.

وقال الرئيس الأمريكي، بعدما التقى الشيخ محمد بن زايد على هامش اجتماع مع قادة عرب في جدة "تحديات اليوم تزيد من أهمية التواصل بيننا. أريد أن أدعوك رسميًا للمجيء إلى الولايات المتحدة (...) قبل انتهاء هذه السنة".

وكان السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، قد أكد في آذار/مارس الماضي، أن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة تمرّ بمرحلة "اختبار القدرة على تحمّل الإجهاد"، وذلك بعد سلسلة تباينات في المواقف بين الحليفين، آخرها حيال الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولطالما كانت الإمارات شريكا إقليميا استراتيجيا لواشنطن، لكنها، على غرار جيرانها الخليجيين الآخرين، تحاول إيجاد توازن في علاقاتها مع تنامي روابطها السياسية والاقتصادية مع موسكو.

وبينما سارع العالم إلى إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، تجنّبت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وخصوصا السعودية والإمارات، إدانة موسكو بشكل مباشر، داعية إلى حل سلمي.

وامتنعت الإمارات عن التصويت على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش لصحافيين الجمعة "العلاقة في مكان جيد ولكن هناك بعض الأشياء التي نحتاج إلى حلها (..) وهناك نقاش جار" بشأن ذلك.

واختار الرئيس الإماراتي فرنسا لزيارتها كأول محطة خارجية منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي، وسيلتقي نظيره الفرنسي في باريس الاثنين.