أضاف عادل الجبير، "أوضحنا أننا بحاجة إلى عملية وأن هذه العملية يجب أن تشمل تنفيذ مبادرة السلام العربية"

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي، ولكن هناك متطلبات معينة يجب أن تتم قبله"، مشيرا إلى أن الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل اتخذت قرارات سيادية.

وأضاف عادل الجبير، "أوضحنا أننا بحاجة إلى عملية وأن هذه العملية يجب أن تشمل تنفيذ مبادرة السلام العربية. وبمجرد أن نحقق ذلك، فإننا ملتزمون بتسوية على أساس دولتين مع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو مطلبنا من أجل السلام"، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع عادل الجبير في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، أن "السعودية تدعم مبادرة السلام العربية"، مؤكدا "في الواقع، قمنا بطرحها ووضحنا أن السلام يأتي في نهاية هذه العملية وليس في بدايتها، نأمل أن تكون القرارات السيادية التي اتخذتها هذه الدول لها تأثير إيجابي على الداخل الإسرائيلي".

وكان الجبير، أكد في وقت سابق، خلال مقابلة مع صحيفة "عرب نيوز"، أنه "على الرغم من تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، فإن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير".

ويأتي ذلك في وقت زار الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل وفلسطين، وحاليا يزور السعودية في جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

يشار إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام، العام قبل الماضي، مع الإمارات والسودان والبحرين برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، فيما افتتحت مكتب تمثيل لدى المملكة المغربية، في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي.