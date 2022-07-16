بايدن لقادة الدول العربية في قمة جدة: "الولايات المتحدة لن تتخلى عن الشرق الأوسط"

بايدن: "لن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران"

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن لقادة الخليج ودول عربية أخرى في جدة السبت أن واشنطن "لن تتخلى" عن الشرق الأوسط حيث تلعب منذ عقود دورا سياسيا وعسكريا محوريا، وأنّها لن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى.

وقال بايدن في لقاء قمة مع قادة مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر في ختام زيارة إلى الشرق الأوسط "لن نتخلى (عن الشرق الأوسط) ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران".

وأضاف بايدن "اسمحوا لي أن أختتم بتلخيص كل هذا في جملة واحدة: الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة، بالشراكة معكم جميعًا، ولن تغادر".

وأكد "ستدعم الولايات المتحدة وتعزز الشراكات مع الدول المنخرطة في النظام الدولي القائم على القوانين. سنضمن أن هذه الدول يمكنها الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية".

ولم يصدر عن دول الخليج مواقف مؤيدة لإدارة الرئيس جو بايدن في حملة العقوبات الشديدة التي حاصرت بها موسكو، من الطاقة إلى الدبلوماسية.