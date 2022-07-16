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ملك الأردن في قمة جدة: "لا أمن ولا ازدهار بالشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية"

i24news

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صورة نشرها القصر الملكي الأردني في 1 مارس 2022 تظهر الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ، يلتقي بمسؤولين عسكريين في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
Jordanian Royal Palace / AFPصورة نشرها القصر الملكي الأردني في 1 مارس 2022 تظهر الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ، يلتقي بمسؤولين عسكريين في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

وقال: "الحل يجب أن يشمل إقامة دولة فلسطينية داخل حدود 67 ، إلى جانب إسرائيل".

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في افتتاح القمة الإقليمية في جدة  "قمة الأمن والتنمية" ن "التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يجب أن يشمل السلطة الفلسطينية". وأضاف: "طالما لا حل للقضية الفلسطينية فلن يكون هناك ازدهار ولا أمن". وقال: "الحل يجب أن يشمل إقامة دولة فلسطينية داخل حدود 67، إلى جانب دولة إسرائيل".

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وأضاف الملك عبدالله، في "قمة جدة للأمن والتنمية"، إن بلاده تواجه تداعيات تدفق اللاجئين، حيث تستضيف البلاد مليون لاجىء سوري، إضافة إلى آثار جائحة كورونا، والمخاطر الأمنية المتجددة المتعلقة بتهريب المخدرات والأسلحة على حدود المملكة، التي قال إنها "باتت خطرًا كبيرًا يداهم المنطقة".

هذا وتابع العاهل الأردني ان "منطقتنا والعالم يواجهان تحديات متعددة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الصراعات المستمرة التي يعاني منها الإقليم، لذا، لا بد لنا من النظر في فرص التعاون والعمل معا، من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه".

وأضاف "نحن في الأردن، نحرص على ترجمة هذه الفرص إلى شراكات حقيقية في المنطقة، عن طريق البناء على علاقاتنا التاريخية والراسخة مع دول مجلس التعاون الخليجي وأشقائنا في مصر والعراق، لخدمة مصالح شعوبنا".

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