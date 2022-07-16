ناقشوا خلال محادثتهم أهمية الأمن الغذائي، وكذلك الاضطرابات في إمدادات الطاقة، بسبب الحرب في أوكرانيا.

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، خلال زيارته للشرق الأوسط، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ناقشوا خلال محادثتهم أهمية الأمن الغذائي، وكذلك الاضطرابات في إمدادات الطاقة، بسبب الحرب في أوكرانيا.

إلى ذلك ، ناقش الجانبان سبل إحياء عملية السلام الفلسطينية، وجهود مصر لتأمين اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة العظيم في إثيوبيا، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

وقال السيسي خلال كلمته بافتتاحية "قمة جدة للأمن والتنمية"، إن الأزمات العالمية تفاقمت وزادت حدتها وألقت بظلالها على البشرية جمعاء، ويتعين على دولنا أن تكون لها إسهامات ملموسة لمواجهة التحديات المتفاقمة، مضيفًا أنه للجميع هوية واحدة وهي الانتماء للإنسانية. بحسب ما ذكرت صحيفة المصري اليوم.