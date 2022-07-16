المملكة العربية السعودية: السماح لإسرائيل بالتحليق فوقنا ليس مقدمة لعلاقات دبلوماسية

ان قرار السماح لإسرائيل بالتحليق فوق السعودية لا علاقة له بالتطبيع مع إسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (السبت)، في مؤتمر صحفي يلخص القمة المنعقدة في جدة، ان قرار السماح لإسرائيل بالتحليق فوق السعودية لا علاقة له بالتطبيع مع إسرائيل.

وبحسب الأمير، فقد اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة للسماح بالاتصال بين دول العالم، ويأمل في أن يسهل ذلك على المسافرين، لكن هذا ليس مقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.

جاء هذا بعد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تلبي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء. جاء الإعلان قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة في وقت لاحق امس الجمعة، قادما من إسرائيل ضمن جولته في الشرق الأوسط الي بدأت الأربعاء.

وكان هذا الإعلان بمثابة رفع فعلي لقيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها. وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أنّ هذا القرار جاء “استكمالًا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارّات الثلاث، وتعزيزًا للربط الجوّي الدولي”.