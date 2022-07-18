الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس دولة الإمارات في قصر الإيليزي بفرنسا

تهدف زيارة الرئيس الإماراتي إلى فرنسا، إلى تعزيز العلاقات المتميزة بالفعل في عدد من المجالات الاقتصادية

وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، في زيارة هي الأولى منذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي.

وتهدف زيارة الرئيس الإماراتي إلى فرنسا، إلى تعزيز العلاقات المتميزة بالفعل في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والطاقة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الرئيس الإماراتي يبحث خلال الزيارة مع نظيره الفرنسي، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة.

كما ستتم مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا.

ويناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعد الإمارات ثالث أكبر دولة على صعيد التبادل التجاري مع فرنسا بقيمة "2.4 مليار يورو" بعد المملكة المتحدة وسنغافورة، كما يذكر أنه على الصعيد الاقتصادي، سجلت الصادرات الفرنسية إلى دولة الإمارات 3.1 مليار يورو في عام 2020، فيما بلغت الواردات الفرنسية من الإمارات 750 مليون يورو في العام نفسه، بحسب وام.