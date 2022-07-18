اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي السنوي مع إسرائيل سيعقد مجددا بعد 10 سنوات من تجميده

هذا القرار هو ثمرة نشاط رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد منذ توليه وزارة الخارجية قبل عام

أفاد موقع "والا" الإخباري إن وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الاوروبي قرروا اليوم الاثنين استئناف الحوار السياسي السنوي بين إسرائيل والاتحاد الاوروبي والذي يعرف باسم "مجلس الشراكة" بعد عشر سنوات من تجميده.

الحديث يدور عن عملية هامة نحو تحسين العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الاوروبي التي تدهورت إلى أدنى مستوياتها في فترة بنيامين نتنياهو حين شغل منصب رئيس الحكومة، وذلك على خلفية الخلافات بين الجانبين بالموضوع الفلسطيني.

ويعتبر هذا إنجازا هاما لرئيس الحكومة ووزير الخارجية يائير لابيد، حيث انه حين شغل منصب وزارة الخارجية قبل عام، وضع نصب عينيه العمل على عقد "مجلس الشراكة" مجددا وتحسين العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ضمن أهدافه المركزية.

وزراء الخارجية الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم في بروكسل في إطار اجتماعهما الشهري. وكان استئناف اجتماع "مجلس الشراكة" بين اسرائيل ودول الاتحاد أحد المواضيع المطروحة على جدول الأعمال. وفي نهاية الجلسة أقر بالاجماع استئناف الاجتماع السياسي السنوي مع إسرائيل على مستوى وزارة الخارجية. وذكر "والا" نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان القرار لم يتضمن موعد أو جدول زمني للاجتماع.