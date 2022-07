المغرب وإسرائيل يوقعان بجنيف مذكرة تفاهم حول الملكية الفكرية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد

وقع المغرب وإسرائيل بجنيف، مذكرة تفاهم حول الملكية الفكرية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وذلك على هامش سلسلة الاجتماعات الثالثة والستين للجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتهدف المذكرة تعزيز التعاون في مجال حماية الملكية الصناعية، وتحفيز الابتكار وتمتين العلاقات المقاولاتية بين المبتكرين من كلا البلدين، وتطوير تبادل المعارف ومشاطرة المعلومات بين مكتبي الملكية الفكرية الوطنيين وتقديم المساعدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال حماية الملكية الصناعية، حسب موقع اليوم 24 المغربي.

وفي السياق قال عبد العزيز ببقيقي إن "المغرب ملتزم ببناء منظومة قوية للملكية الفكرية، قناعة منه بأن الملكية الفكرية تلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجية، لاسيما في هذه الظروف الصعبة"، وأشار إلى أن "المغرب اعتمدت، مؤخرا، إستراتيجية جديدة 2022-2026 لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في المغرب، من أجل دعم أرضية الابتكار والانخراط بشكل أفضل في أهداف التنمية المستدامة"

ومن جهتها، أكدت ميراف إيلون شاهار، أن "الاتفاقية ستتيح للمقاولين والمبتكرين بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للأجيال القادمة في كل من إسرائيل والمغرب"وقالت "نحن نقدر هذا التعاون الثنائي وسنسعى من أجل توسيع نطاقه ليشمل المشهد متعدد الأطراف برمته من جنيف".