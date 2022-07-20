السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن تراجع الدعم المسيحي لإسرائيل

تابعت نيكي هيلي، "بالطبع هذا يقلقني لأنني أريد أن يحب الجميع إسرائيل بقدر ما أحبها أنا"

أكدت السفيرة السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أنها قلقة من انخفاض طفيف في الدعم لإسرائيل بين المسيحيين الأمريكيين.

وقالت نيكي هيلي، معلقة على الاستطلاعات الأخيرة التي تشير إلى انخفاض الدعم تجاه الدولة اليهودية، خاصة بين الشباب المسيحيين في الولايات المتحدة، إنها "تريد أن يشارك الجميع حبها لإسرائيل".

وتابعت نيكي هيلي، "بالطبع هذا يقلقني لأنني أريد أن يحب الجميع إسرائيل بقدر ما أحبها أنا، وأريد أن يرى الجميع أنها نقطة مضيئة في حي قاس يمثل الديمقراطية والحرية وكل ما هو عظيم"، مضيفة اأنه يجب "علينا أن نذكر الجميع بأهمية إسرائيل، ولماذا التحالف الأمريكي الإسرائيلي قوي جدًا ولماذا يجب أن يظل قوياً".

وأشارت إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي صفقة تطبيع تفاوضت عليها الولايات المتحدة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ، كمثال على كيفية القيام بذلك. شددت هايلي لـ I24News على أن اتفاقية 2020 تم التوصل إليها في المقام الأول "لأن الدول العربية بحاجة إلى إسرائيل"، مدرجة الذكاء والابتكار والأمن كمجالات للتعاون المحتمل مع إسرائيل.

وفي نفس السياق، علقت نيكي هيلي، على لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط ، مما أثار انتقادات بين المجموعات الحقوقية حيث اتهم محمد بن سلمان بالتدبير لقتل الصحفي المعارض البارز جمال خاشقجي.

وكان السفيرة الأمريكية السابقة، قد أكدت أنه كان من "قصر النظر" معاملة السعودية على أنها "منبوذة" لأن الدولة الخليجية حليف مهم ضد تهديد مشترك قادم من إيران.