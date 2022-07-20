الرئيس الفلسطيني يصل إلى فرنسا لبحث التطورات السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين

"سيتم بحث العلاقات الثنائية الفلسطينية-الفرنسية والدور المحوري لباريس في الاتحاد الأوروبي لدعم الفلسطينيين

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، حيث 3 ملفات تتصدر قمة تجمع.

وقال مسؤول فلسطيني مفضلا عدم نشر هويته، إن عباس "سيقول إننا ما زلنا مع حل الدولتين ولكن فرص هذا الحل تضيق على الأرض بسبب الممارسات الإسرائيلية، وهو ما يستدعي سرعة إطلاق عملية سياسية جادة تستند إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967"، حسب موقع العين الإخبارية.

وأضاف المسؤول الفلسطيني، الذي يرافق عباس، أن الأخير "سيؤكد لنظيره الفرنسي على وجوب التوقف الإسرائيلي عن الأعمال الأحادية التي تقوض حل الدولتين بما فيها الاستيطان، وهدم المنازل، وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم، وهو ما يستدعي مبادرات دولية لوقف التطور الخطير على الأرض"، مردفا "سيتم بحث العلاقات الثنائية الفلسطينية-الفرنسية والدور المحوري لباريس في الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الفلسطينيين على كل المستويات".

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني إلى باريس عقب لقاء الجمعة، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

ويرافق عباس خلال زيارته لباريس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والسفيرة الفلسطينية لدى فرنسا هالة أبو حصيرة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أعلنت الخميس الماضي، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الوشيك في باريس للتباحث حول مستقبل عملية السلام في المنطقة.