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دولة اوروبية بحلف الناتو تشتري طائرات مسيرة استخباراتية من إسرائيل

i24NEWS

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تم عرض نظام الطائرات بدون طيار المصغر "Bird Eye-400" الذي طورته شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) في مؤتمر المركبات غير المأهولة 2015 في 9 نوفمبر 2015 ، في مدينة تل أبيب
JACK GUEZ / AFPتم عرض نظام الطائرات بدون طيار المصغر "Bird Eye-400" الذي طورته شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) في مؤتمر المركبات غير المأهولة 2015 في 9 نوفمبر 2015 ، في مدينة تل أبيب

الصفقة بقيمة 200 مليون دولار وقعتها الصناعات الجوية مع دولة اوروبية بحلف الناتو

وقعت الصناعات الجوية الإسرائيلية IAI على عقد بقيمة 200 مليون دولار، لتوفير طائرات مسيرة استخباراتية الى دولة اوروبية لم يتم التطرق الى اسمها في تقرير "يسرائيل ديفنس" لكن التقرير ذكر بأنها في "حلف شمالي الأطلسي" (الناتو). هذه الطائرات الاستخباراتية يتم تطويرها في وحدة "التا" Elta التابعة للصناعات الجوية. 

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وقال المدير العام للصناعات الجوية بوعاز ليفي إن :"الصناعات الجوية تواصل الاثبات، مرارا وتكرارا، قدراتها الرائدة، التي تحظى على طلب وتقدير واسع بكل أنحاء العالم. ايضا الصفقة الحالية، والتي تركز على طائرات الاستخبارات المتقدمة، هي مثال إضافي لقوة تكنلوجينا الخاصة التي تشكل مركبا استراتيجيا هاما لكل من يتزود بها". 

وصرح نائب رئيس شركة IAI ومديرها التنفيذي لشركة Elta يوآف تورجمان :"طائرات الاستخبارات المتطورة في ’التا’ توفر لزبائننا أفضلية نسبية وتشكل رصيدا استراتيجيا. نحن متأثرون من الحصول على مثل هذا العقد وتوفير تكنلوجيتنا المتقدمة لدولة في حلف شمال الأطلسي". 

 

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