الصحة العالمية تدرس إمكانية تصنيف جدري القردة "حالة طوارئ عالمية"

المنظمة العالمية بدأت اجتماعا للجنة الخبراء المعنية بجدري القردة اليوم الخميس

بدأت منظمة الصحة العالمية اجتماعا للجنة الخبراء المعنية بجدري القردة اليوم الخميس لتحديد ما إذا كانت الزيادة الحالية في عدد الإصابات تشكل حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية لوكالة فرانس برس عن بدء الاجتماع ومن المتوقع أن يستمر ساعات عدة.وستكلّف لجنة الطوارئ هذه تقييم المؤشرات الوبائية، فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أكثر من 15300 إصابة في 71 دولة، وفقا للأرقام الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي الأربعاء "مهما كانت توصية اللجنة، ستواصل منظمة الصحة العالمية بذل كل ما في وسعها لوقف جدري القردة وإنقاذ الأرواح".

وفي أول اجتماع عُقد في 23 حزيران/يونيو، أوصى غالبية الخبراء بألا يعلن تيدروس حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا.ويعتبر جدري القردة الذي اكتشف لدى البشر في العام 1970، أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه في العام 1980.