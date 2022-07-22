جنرال أمريكي: التعاون بين إسرائيل والدول العربية في مجال الدفاع الصاروخي أولوية قصوى للولايات المتحدة

تريد إدارة بايدن تعزيز التعاون بين إسرائيل والدول العربية

قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، إن التعاون بين إسرائيل والدول العربية في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة. بحسب تقرير نشره موقع "واللا" الاسرائيلي.

وهذا مهم جدًا لأن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار من قبل إيران والمنظمات الإرهابية التي تدعمها في المنطقة اصبحت بمثابة تهديد رئيسي للولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية. وللتعامل مع هذا التهديد، تريد إدارة بايدن تعزيز التعاون بين إسرائيل والدول العربية من خلال الجمع بين قدرات الإنذار المبكر والاستخبارات لأكبر عدد ممكن من دول المنطقة.

وزار الجنرال كوريلا إسرائيل يوم الأحد بعد وصوله من زيارة للأردن وقاعدة التنف في جنوب سوريا حيث تتمركز القوات الأمريكية. هذه هي الزيارة الخامسة لكوريلا إلى المنطقة منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام وزيارته الثانية لإسرائيل في الشهرين الاخيرين.