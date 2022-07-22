English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • الرئيس الروسي بوتين وولي العهد السعودي بن سلمان يبحثان الملف السوري باتصال هاتفي

الرئيس الروسي بوتين وولي العهد السعودي بن سلمان يبحثان الملف السوري باتصال هاتفي

i24NEWS

دقيقة 1
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بونيوس آيرس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
Alejandro PAGNI / AFPولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بونيوس آيرس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

تبادل بوتين وابن سلمان وجهات النظر حول الوضع في سوريا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عبر الهاتف، الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار اجتماع رؤساء الدول الضامنة لصيغة "أستانا" الذي عقد في طهران.

وبحسب المكتب الصحفي للكرملين، "تبادل بوتين وبن سلمان وجهات النظر حول الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار نتائج اجتماع 19 يوليو/تموز في طهران لرؤساء الدول الضامنة لصيغة "أستانا" بشأن التسوية السورية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

Video poster

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، استغرقت 24 ساعة، وبحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، عدة قضايا كان أبرزها الملف السوري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق