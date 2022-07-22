الرئيس الروسي بوتين وولي العهد السعودي بن سلمان يبحثان الملف السوري باتصال هاتفي

تبادل بوتين وابن سلمان وجهات النظر حول الوضع في سوريا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عبر الهاتف، الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار اجتماع رؤساء الدول الضامنة لصيغة "أستانا" الذي عقد في طهران.

وبحسب المكتب الصحفي للكرملين، "تبادل بوتين وبن سلمان وجهات النظر حول الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار نتائج اجتماع 19 يوليو/تموز في طهران لرؤساء الدول الضامنة لصيغة "أستانا" بشأن التسوية السورية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، استغرقت 24 ساعة، وبحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، عدة قضايا كان أبرزها الملف السوري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.