توقيع اتفاق أوكراني روسي في إسطنبول لشحن الحبوب العالقة

سيحضر الاجتماع الرئيس رجب طيب أردوغان وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

تستضيف تركيا، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقية بين أوكرانيا وروسيا لبدء شحن الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية جراء الحرب. وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان الخميس، أن مراسم توقيع الاتفاقية ستقام ظهر اليوم في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهتشة. بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأوضحت دائرة الاتصال أن كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيحضران مراسم التوقيع.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مدينة إسطنبول ستشهد اليوم الجمعة الخطوة الأولى لحل أزمة الغذاء التي تؤثر على العالم بأسره. وأضاف أن ذلك سيتم بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وحضورِ وفدي روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، أشاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بالاتفاق الذي يتنظر أن يتم التوقيع عليه في إسطنبول اليوم. كما أشاد برايس بما وصفه بـ"العمل الدؤوب" الذي قام به الأمين العام للأمم المتحدة وتركيا من أجل التوصل إلى الاتفاق، وأكد أن واشنطن ستواصل مساءلة روسيا من أجل تنفيذه.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، استضافت إسطنبول اجتماعًا عسكريًا بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.